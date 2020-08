Calciomercato. Botto Altarese. Davide Cirronis torna in Liguria e difenderà i pali giallorossi

Il comunicato:

L’Altarese comunica di aver raggiunto l’accordo per la prossima stagione con l’estremo difensore Davide Cirronis. Il portiere torna in Liguria, dove ha vestito le maglie di Varazze, Albenga, Sassello, Legino ed Albissola, dopo aver militato nell’ultimo campionato con il Biasi FC in Sardegna. Agli ordini di mister Molinaro ci saranno inoltre il difensore Alain Giorgetti, già in passato tra le fila dei giallorossi; l’esterno Gabriel Berta e i giovani difensori Luca Salani, classe 2001, e Kadir Bajrami, classe 2000.