Coronavirus: saltano le esibizioni delle Frecce Tricolori a Imperia e Alassio previste ad ottobre

Saltano le esibizioni delle Frecce Tricolori previste per il 3 e il 4 ottobre ad Alassio e a Imperia. La decisione è dovuta all'emergenza sanitaria in corso.



Sul sito dell'Aeronautica Militare, gli air show in programma, a eccezione di quello del 26 settembre a Comacchio, sono infatti barrati, con la didascalia che spiega: "eventi cancellati per l'emergenza covid".