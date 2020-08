Calcio. Nuovo Savona. Non sarà Matteo Solari l'allenatore, oggi pomeriggio il distacco definitivo

Ci sono stati sviluppi importanti relativi al nome del tecnico che guiderà il nuovo Savona nella prossima stagione sportiva.

La trattativa con Matteo Solari non è andata infatti a buon fine. Restano i dubbi del tecnico, al momento non ancora convinto della progettualità de nuovo corso biancoblu.

Non sono maturate quindi le condizioni per trovare un accordo.

Il dg in pectore, Pietro Arcuri, sarebbe all'opera per nuovi colloqui relativi al tecnico (si parla di tre candidature in campo), tanto che già all'inizio della nuova settimana potrebbero emergere novità di rilievo.