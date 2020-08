Calcio, San Filippo Neri. I tecnici Sportelli e Pellegrino brindano alla Prima Categoria: "Obiettivo centrato con un anno di anticipo"

"Il 7 agosto 2020 è arrivata l’ufficialità del ripescaggio della San Filippo Neri Albenga al campionato di prima categoria, questo per noi è motivo di enorme orgoglio, perché riportare la società più vecchia d’Italia in questa campionato era IL NOSTRO OBBIETTIVO.

Vogliamo innanzitutto dedicare questo risultato al nostro Grande Direttore Sportivo Beppe Zanardini che ci è stato sempre a fianco, sia nei momenti belli e soprattutto nei momenti brutti e non ha mai fatto mancare i suoi preziosi consigli.

Ringraziamo il nostro Presidente Alessandro Chirivì che ci ha sempre sostenuto e mai fatto mancare la sua fiducia e con lui tutta la società.

Un ringraziamento ai nostri collaboratori che hanno contribuito col loro oscuro ma fondamentale lavoro al raggiungimento dell'obiettivo e ovviamente non dimentichiamo di ringraziare chi è stato con noi negli anni scorsi.

Per ultimo ma non meno importante un ringraziamento speciale va' ai giocatori che in questi due anni hanno reso possibile tutto questo, con qualcuno continueremo l’avventura, con altri no, ma a tutti, dal nostro capitano Alessandro Munì, ai nostri ragazzi giovani del settore giovanile va davvero un enorme e sentito GRAZIE….