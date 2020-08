Milano-Sanremo 2020: il belga Wout Van Aert ha vinto l'edizione condizionata dal Coronavirus

E' stato il belga Woult Van Aert a vincere la 111a edizione della Milano-Sanremo, una corsa rinviata a marzo per il lock down e che ha cambiato data diverse volte. Ha battuto in volata il vincitore dello scorso anno Alaphilippe.

Un’edizione totalmente diversa con l’esclusione del Turchino e del savonese, con il passaggio dal Alessandria e sul Colle di Nava.

La gara, come sempre, si è risolta sul Poggio con una serie di azioni che sono partite fin dall’inizio dell’ascesa di via Duca D’Aosta. Alla fine, sul traguardo di via Roma ha prevalso il belga.