Calcio: la Veloce presenta i tecnici del proprio Settore Giovanile

Ancora una volta la storica società granata ha dimostrato di sapersi muovere con destrezza ed arguzia nella scelta del proprio staff tecnico.



La politica societaria è moto chiara: i Mister, oltre ad un’esperienza conclamata nel mondo del calcio giovanile, devono essere educatori, uomini dotati di una grande intelligenza emotiva, capaci ed abili nel trasmettere le proprie conoscenze per una crescita sportiva, sociale ed intellettuale.

Ed ecco che a pochi giorni dall’inizio della preparazione, oltre alla new entry Mr. Riccardo Quintavalle (che seguirà la leva Giovanissimi 2006), a Mr. Fabio Musso che, unitamente agli altri allenatori di leva (Mr. Rino Ceraolo e Mr. Tiziano Interlicchia), gestirà le due squadre degli Allievi 2005, e’ stato presentato nei giorni scorsi Mr. Lello Morbelli.



“Lello”, grande uomo di calcio (come giocatore ed allenatore), ha accettato l’ambiziosa gestione della leva Esordienti 2008 dove, nella massima serenità, potrà mettere a disposizione dei ragazzi, il proprio valore e la propria esperienza.

Infine, per gli Esordienti 2009, un gradito ritorno in casa FBC Veloce 1910: Mr. Filippo Spoto, il quale, dopo solo un anno di assenza, è tornato nella grande Famiglia Granata.



E proprio agli Esordienti 2008 e 2009 la storica Società savonese dedica due giornate di Open Day per tutti i ragazzi che abbiano voglia di conoscere la grande competenza dei relativi allenatori: appuntamento per tutti martedì 11.08’e giovedì 13.08 dalle 17,30 alle 19,00 in via Tissoni.

Signori: il calcio è servito…