Calcio, Serie D: domani il raduno della Sanremese, ecco i 27 giocatori convocati

La Sanremese Calcio comunica l’elenco dei convocati per il raduno della prima squadra. I seguenti 27 atleti si ritroveranno lunedì 10 agosto 2020 allo Stadio Comunale, alle ore 17, per l’inizio degli allenamenti in vista della nuova stagione agli ordini del mister Alessio Bifini e dei suoi collaboratori Roberto Correale (allenatore in seconda), Michele Giusti (preparatore atletico) e Stefano Prato (preparatore dei portieri).

PORTIERI: Giorgio Gennaro (’02), Edoardo Dragone (’02), Riccardo Del Ferro (’03).

DIFENSORI: Vladimir Mikhaylovskiy, Luigi Castaldo, Simone Bregliano, Antonio Gerace (’00), Marco Ponzio (’01), Klajdi Pici (’01), Michele Scarella (’01), Daniele Bucarelli (’02), Piergiorgio Barchi (’01, in prova).

CENTROCAMPISTI: Daniel Gemignani, Andrea Demontis, Giovanni Fenati, Alessio Murgia, Giorgio Gagliardi, Fabio Sturaro, Fabio Doratiotto (’99), Niccolò Martini (’01), Federico Fava (’02), Matteo Bastita (’04).

ATTACCANTI: Loreto Lo Bosco, Giacomo Romano, Cherif Diallo, Francesco Pellicanò (’02), Pietro Biancheri (’02, fine prestito dal Carpi).

Tra i convocati, fuori elenco, figura anche l’attaccante Filippo Scalzi che, in attesa di trasferirsi ad un club professionistico, si allenerà con il gruppo. Nel rispetto delle misure Anti – Covid, le sedute si svolgeranno rigorosamente a porte chiuse.