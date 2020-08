Calciomercato, Albenga. C'è la conferma anche per Paolo Maria Bambino

Il comunicato del club:

L’A.S.D. Albenga 1928 comunica che, in vista della stagione agonistica 2020-2021, Paolo Maria Bambino, portiere classe 1996, continuerà a far parte della rosa della Prima Squadra.

Bambino, reduce da un infortunio alla spalla rimediato nella scorsa stagione, dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico dopodiché inizierà un percorso di riabilitazione sotto la supervisione dell’équipe medica e dello staff tecnico del club.

In attesa dunque di rivederlo nuovamente in campo per un’altra stagione da vivere insieme, a Paolo va il più sincero augurio di pronta guarigione da parte della presidente Claudia Fantino e di tutta la società.