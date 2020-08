Formula 1. GP dei 70anni dai connotati imprevedibili, Verstappen beffa le Mercedes. Quarta la Ferrari del monegasco Leclerc

Ci hanno pensato le gomme oggi, come successo sette giorni fa, a ravvivare il Gran Premio del 70esimo Anniversario della Formula 1 a Silverstone, dove tutto era cominciato.

La Mercedes ha sofferto il degrado gomme per tutta la corsa, sia con la mescola gialla che con quella bianca. Ne ha approfittato Verstappen, con una Red Bull in palla su entrambe le mescole, che ha dato fastidio alle frecce nero argento fin dalle prime battute e si è preso la vittoria con una sola sosta, davanti a Hamilton e Bottas che si sono dovuti fermare due volte, colpa di un degrado troppo alto anche in paragone a quello degli avversari, primo vero punto debole di Mercedes in questa stagione.