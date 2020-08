Dopo il summit con i rappresentanti del gruppo Fedelissimi, ieri sera il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, ha presenziato nella sede della Gradinata Sud , per per fare il punta della situazione in merito all'Albenga Calcio.

Tra i temi toccati il rapporto dell'Amministrazione con il club di Viale Olimpia e le prospettive future in merito alle strutture, in primis lo stadio Annibale Riva.

L'incontro si è svolto in un clima cordiale e non è escluso possa essere ripetuto in nuove occasioni.