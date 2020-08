Calciomercato, Sassello. Confermato mister Valicenti, sono cinque i primi innesti per i valligiani

La Società A.S.D. Sassello comunica che per la stagione 2020 - 2021 ha il piacere di confermare l'allenatore Antonio Valicenti, unitamente ad Alessio Giacchino che vestirà la doppia veste di collaboratore tecnico e giocatore, nonché dei giocatori della scorsa stagione: il capitano Danilo Rebagliati, il vice capitano Leonardo Vanoli, il portiere Francesco Tallarico, Sebastiano Bruzzone, Mattia Callandrone, Andrea Chiappone, Simone Chiappone, Manuele Deidda, Michele Gagliardo, Simone Gustavino, Mattia Laiolo, Matteo Piccone, Tiziano Porro, Mattia Rabagliati, Andrea Sala, Alberto Vacca, Mattia Vacca e l’infortunato Daniel Varaldo a cui gli auguriamo di ritornare al più presto sui campi di calcio.

Oltre alle conferme la società unitamente a Mister Valicenti è orgogliosa e felice di avere dato la possibilità ad un proprio tesserato classe 2002, Davide Raineri, di poter andare in prestito nel campionato di Promozione con la società Bragno, mentre per quanto concerne l’arrivo di nuovi giocatori il DS, Gabrio Tavernelli, il Mister Valicenti e la società comunicano con piacere l’arrivo in bianco azzurro del giovanissimo classe 2005, Matteo Usai, e dei giovani classe 2003, Federico Piombo e Lorenzo Ramognini, del prestito di Julian Tavella, classe 2001, dallo Speranza, e dell'esperienza di Alessandro Loi. Nei prossimi giorni seguiranno ancora dei nuovi innesti che sposano il progetto e gli obbiettivi dell’A.S.D. Sassello e che allo stesso tempo possano portare qualità ed esperienza alla squadra.

Nelle foto vediamo Mister Antonio Valicenti con il vice presidente della società Lorenzo Ottonello, Francesco Tallarico, il gruppo Leonardo Vanoli, Matteo Piccone, Sebastiano Bruzzone, Tiziano Porro, Danilo Rabagliati, Andrea Sala, Michele Gagliardo, Manuele Deidda, Simone e Andrea Chiappone; a seguire la foto dei ragazzi leva 2003 Lorenzo Ramognini e Federico Piombo, e del giovanissimo leva 2005, Matteo Usai, il portiere in prestito dallo Speranza leva 2001, Julian Tavella, ed infine Alessandro Loi.