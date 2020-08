Calciomercato. Spotornese. Massimo Peluffo ufficializza i primi colpi, ecco Core e Dorigo

Fabio Core e Federico Dorigo, sono questi i primi due nomi ufficializzati dalla Spotornese per il grande ritorno all'interno del mondo dilettantistico.

Nel paese rivierasco si è scatenata infatti una vera e propria febbre biancoceleste, come ci racconta Massimo Peluffo, responsabile dell'area tecnica.

"La risposta che ha dato Spotorno, con oltre 110 soci fondatori, è stata a dir poco coinvolgente. Ciò ha creato un entusiasmo a dir poco contagioso e al contempo un senso di responsabilità importante nei confronti di tutta la cittadina.

La strutturazione della squadra? Fabio e Federico rappresentano i primi due volti d'esperienza nel nostro organico. Contiamo di inserire ancora 4-5 elementi di buon livello per poi completare la rosa con i ragazzi di Spotorno. L'obiettivo, insieme ad Alessio Barone, è di disputare un campionato di buon profilo".

Peluffo ha illustrato anche le prospettive della futura Spotornese.

"Con un appoggio simile ci sono sicuramente le energie per uno sguardo ad ampio spettro, soprattutto per quanto concerne le strutture.

Il primo passo è l'impianto di Monticello a 7, per avere uno sfogo per gli allenamenti e per una prima strutturazione del Settore Giovanile.

Il grande obiettivo è però la ristrutturazione dello stadio Siccardi, con l'installazione del manto in sintetico.

Avere un campo regolamentare, anche per ospitare stage, camp e amichevoli con squadre professionistiche, rappresenterebbe un passo in avanti fondamentale per la ripresa dell'attività calcistica spotornese".