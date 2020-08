Vela: tanta partecipazione a Spotorno per la Regata del Golfo

Con una sola prova disputata, causa vento debole, si è conclusa, domenica 2 agosto, la Regata del Golfo, valevole anche quale Trofeo Bruno Massobrio, organizzata dalla sezione di Spotorno della Lega Navale Italiana.

Diverse classi di imbarcazioni presenti, per un totale di 29 equipaggi, il tutto gestito nel pieno rispetto delle norme dettate dalla FIV per la prevenzione del Covid-19: distanziamento dei partecipanti e delle relative imbarcazioni nella sede nautica, rilevamento della temperatura di partecipanti ed assistenti e trasformazione del tradizionale buffet finale in pranzo al sacco, offerto nei due giorni della regata, a ciascun partecipante. A tutti gli atleti è stata consegnata una medaglietta come ricordo della partecipazione, mentre sono stati premiati i primi tre classificati per ogni classe. Un premio anche al regatante più giovane, Nicholas Bortoletto, della LNI di Varazze.

Il Trofeo Bruno Massobrio è stato assegnato a Davide Bortoletto dello Yacht Club Costa Smeralda. Ha consegnato i premi Mario Enrico Gaggero, presidente della LNI Spotorno. Ecco le classifiche. Per la classe Laser 4.7 primo classificato Luca Riccobene del Varazze Club Nautico, seguito da Pietro Pellegrino, LNI Varazze, e Federico Appiano, CNAM Alassio. Nella classe Laser Radial al primo posto Giovanni Venerucci, Circolo Nautico del Finale; a seguire Duccio Sacchi e Gaetano Tranchino, entrambi della LNI Varazze. La classe Libera ha visto al primo posto l’equipaggio formato da Alberto Pedone ed Edoardo Pedone, della LNI Varazze, seguiti da Francesco Goinavi e Giulia Farnese, LNI Savona, e da Riccardo Valenza e Samuele Perata, LNI Spotorno. Per la classe Laser Standard, al primo posto Davide Bortoletto, Yacht Club Costa Smeralda, seguito da Giacomo Saglio, LNI Spotorno, e Tommaso Cospito, LNI Varazze.

La Sezione ringrazia l’amministrazione comunale locale per il supporto, la Croce Bianca per l’assistenza, i soci per la collaborazione in mare e a terra e tutti i partecipanti alla regata.

