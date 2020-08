Calcio, Celle Ligure: la leva 2008 è stata affidata a Marcello Acquarone

La nota del club giallorosso:

Il Celle Riviera Calcio è fiero di annunciare di aver affidato la guida degli esordienti secondo anno leva 2008 a Marcello Acquarone. Il mister avrà anche un ruolo da consulente tecnico del Settore Giovanile Scolastico.

Il punto cardine ed imprescindibile su cui si è basata la fusione fra Celle e Riviera del Beigua, è stato la crescita dei giovani e la voglia di poter fare il massimo per il settore giovanile, l’arrivo di Mister Acquarone va esattamente in questa direzione, tecnico competente e di rinomata caratura morale che sicuramente darà un enorme valore aggiunto alla società. Marcello nasce a Savona nel 1956, è tecnico Federale con qualifica UEFA B, dopo una lunga carriera da calciatore dilettante, a 34 anni inizia quella da allenatore. Ha ricoperto per 10 anni, dal 2003 al 2013 il ruolo di Responsabile Area Tecnica della Sanremese Calcio in Lega Pro, oltre ad aver allenato le squadre Beretti, Allievi Nazionali, Allievi, Giovanissimi Regionali e tutte le categorie dell’Attività di Base.

Nel 2013 torna ad Albisola, da dove aveva iniziato, col ruolo di Responsabile Tecnico del Settore Giovanile, seguendo anche direttamente le leve 2001, 2002, 2005, 2007 e 2008, fino alla stagione 2019/2020. In questi anni è anche stato responsabile di vari camp estivi: Rhemes Notre Dame, Prato Nevoso, Bedonia, Barcellona e Bardonecchia, per conto della U.C. Sampdoria, dal 2009 al 2014; per lo Spezia Calcio nel 2015 e 2016 e per il Parma dal 2017 al 2019. Nel 2020 ritorna alla U.C. Sampdoria, sempre per occuparsi dei camp fuori Genova purtroppo però annullati per l’emergenza Covid.

A Mister Acquarone va un enorme in bocca al lupo da parte di tutto il Celle Riviera Calcio.