Calcio, Finale. Primo allenamento post lockdown, ieri i giallorossi hanno iniziato la preparazione (FOTO)

Si percepiva una certa emozione, sia negli sguardi che nei gesti, ieri pomeriggio allo stadio "Felice Borel".

Tornare in campo a sei mesi dal lockdown, anche per una semplice prima sgambata, ha di fatto permesso alla dirigenza, a mister Buttu, e a tutti i componenti dell'organico giallorosso, di poter riproporre tutti quei rituali, tipici di una seduta di allenamento, che sembravano ormai dimenticati.

Svoltando sul lato prettamente sportivo, si è intravisto qualche volto nuovo all'interno dei ranghi, seppur ancora in prova, in vista di un possibile tesseramento nell'arco delle prossime settimane. Le numerose conferme permettono di partire con una buona base, che dovrà verosimilmente essere ritoccata con un paio di innesti mirati, sia in difesa che sul fronte offensivo.