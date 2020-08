Calcio, Serie D: la Fezzanese va fino in fondo, presentato ricorso al Consiglio di stato contro la retrocessione in Eccellenza

Il comunicato del sodalizio levantino:

La U.S.D. Fezzanese comunica che Venerdì scorso per il tramite dell'Avvocato Marzia Sperandeo del Foro della Spezia, abilitata al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, è stato depositato il ricorso innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del T.A.R. Lazio nei confronti di F.I.G.C. L.N.D. e C.O.N.I.Nel ricorso, redatto con il supporto degli Avvocati Fabio Giotti e Francesco Rondini, si chiede al Consiglio di Stato di annullare le delibere e i provvedimenti emanati dalla F.I.G.C. e dalla L.N.D. con i quali è stata disposta la retrocessione della Fezzanese riconoscendo al contempo il diritto del Sodalizio verde a partecipare nella stagione sportiva 2020/21 al Campionato Nazionale di Serie D.

L'appello viene presentato in quanto il Collegio Difensivo del sodalizio verde ritiene sussistere i presupposti per motivare il ricorso avverso la sentenza del T.A.R. Lazio. In questa occasione la U.S.D. Fezzanese ci tiene a ringraziare espressamente l'Avv Marzia Sperandeo la quale si è resa sin da subito disponibile a prestare la propria collaborazione con i nostri legali di fiducia per cercare di ottenere attraverso il Consiglio di Stato il riconoscimento di quanto secondo noi dovuto ovvero la permanenza in Serie D.