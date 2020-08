Alassio, un'estate di Free Yoga: yoga gratuito per tutti

L’associazione di promozione sociale Free Yoga, in collaborazione con il centro Essere Yoga e Benessere di Alassio, offre un’opportunità da non perdere: per tutti due mesi di yoga gratuito! Il modo migliore per risvegliare corpo e mente all’insegna del vero benessere.

L’iniziativa fortemente voluta dalla senior yoga teacher Lucia Ragazzi e già proposta in passato è caratterizzata da attività per adulti, ragazzi, prenatal, baby, terza età, sportivi. Tanti stili yoga diversi insegnati da professionisti certificati e altamente qualificati. In luglio ed agosto sono offerte ogni giorno lezioni yoga gratuite presso il Molo di Alassio Pontile Bestoso, altre lezioni presso il centro Essere Yoga e Benessere, e settimanalmente anche in altre location (piazza, spiaggia, parco, terrazza panoramica).

Il Molo di Alassio offre una cornice unica per praticare yoga sospesi tra cielo e mare, immersi nella natura, tra odori colori e suoni rigeneranti ogni mattina dalle ore 8 alle 9.

Il centro Essere Yoga e Benessere di Alassio, unico nel suo genere, è la struttura ideale per attività benessere, con ampi spazi polivalenti a disposizione, e una grande ed accogliente sala perfetta per la pratica dello yoga.



Tutte le attività sono svolte nel rispetto delle norme anticovid con distanziamento, pulizia, sanificazione ecc...

L’iniziativa permette ai praticanti della zona e a tutti i turisti, la possibilità di iniziare o approfondire lo studio della disciplina yoga e beneficiare del benessere che ne deriva.

L’iniziativa ovviamente è un importante servizio gratuito, ma di qualità, per i clienti di hotel, stabilimenti balneari, commercianti, bar ristoranti; ed è una stupenda vetrina per calamitare l’attenzione sul territorio e per sviluppare turismo benessere wellness durante tutto l’anno.