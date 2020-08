Calcio: spostamenti dei match più facili in caso di mancata disponibilità del campo nel giorno della partita

Le squadre iscritte ai prossimi campionati di Prima Categoria A e Seconda Categoria A, oltre ai campionati Juniores Provinciali, avranno maggiore spazio d'azione per quanto riguarda la data e l'orario dei rispettivi match.

Il comitato regionale ligure ha infatti dato facoltà alle società di disputare le proprie gare interne, tranne nelle ultime due giornate di campionato, nel giorno in cui il proprio impianto sia effettivamente disponibile.

La nota ufficiale:

Si comunica che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria, nella riunione del 05 agosto u.s., ha stabilito che venga data facoltà alle Società partecipanti ai sotto indicati Campionati di disputare le gare interne nella giornata in cui hanno la disponibilità dell’impianto di giuoco, fatta eccezione per le necessità di contemporaneità delle ultime due giornate:

Prima Categoria: Gironi “A” e “D”;

Seconda Categoria: Gironi “A” – “B” – “E” – “F”;

Campionato di Terza Categoria;

Campionato Regionale Juniores di “2° Livello”.





Il Comitato Regionale e le Delegazioni Provinciali e Distrettuale daranno notizia di quanto sopra, tramite i propri Comunicati Ufficiali e per quanto di competenza, prima dell’inizio dell’attività.