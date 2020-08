Prosegue rapida l'opera di costruzione dell'organico della Spotornese. Dopo Core e Dorigo, altri due innesti sono stati ufficializzati.

Sono Michele Tosques e Luca Ottonello.

Tosques, difensore, ha militato nel Vado, nella Veloce e nel Bragno, mentre Ottonello, anch'egli difensore, è reduce dalla lunga militanza tra le fila della Letimbro.

La campagna acquisti non si fermerà però qui, dato che ulteriori arrivi sono in via di formalizzazione.