Calciomercato. La San Filippo Neri riparte dai propri pilastri, confermati Garofalo, Muscio e De Luca

La società giallorossa fresca di passaggio in prima categoria va sull'usato sicuro e conferma tre giocatori cardine della scorsa stagione, si tratta del difensore Stefano Muscio e del centrocampista Mattia Garofalo entrambi da due anni con i colori giallorossi e pilastri anche per la prossima stagione.

Una menzione particolare va fatta per il 'bomber' Giancarlo De Luca che quest'anno oltre a scendere in campo e dare il suo solito contributo, entrerà a tutti gli effetti nello staff tecnico con il ruolo di preparatore atletico mettendo a disposizione la sua esperienza in materia avendo già ricoperto questo ruolo in categorie come eccellenza e promozione