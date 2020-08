La Chicchiricchì Run di Ferragosto ritorna a Pietra Ligure

Sabato 15 agosto ritorna la Chicchiricchì Run di Ferragosto, il classico appuntamento annuale a Pietra Ligure. Un Allenamento di Gruppo, chiaramente, in questa occasione, come già nella prima Chicchiricchì Run della ripartenza dello scorso 5 luglio, con distanziamento per Runners e Walkers, seguendo le normative vigenti in tema di Covid-19.

Si corre e si cammina, quindi, partendo da Piazza Vittorio Emanuele II (ex Piazza Magazzini 2000) alle ore 8 lungo un percorso di circa 8 km.per i Runners e 6 km per i Walkers in un'iniziativa aperta a tutti, grandi e piccini, individuali, coppie e famiglie che decideranno di trascorrere una mattina diversa in compagnia dei ragazzi dell'Asd RunRivieraRun, organizzatori dell'Allenamento, con la collaborazione del Comune di Pietra Ligure, "che rientra nel ricco ventaglio di iniziative esperienzali predisposto dal Comune, che vede nel Wellness uno dei settori su cui é stata impostata l'offerta turistica per la stagione estiva 2020" dice l'Assessore allo Sport e al Turismo Daniele Rembado.

La Chicchiricchì Run é un allenamento senza l'assillo del tempo, dei cronometri e delle classifiche, capofila di un Progetto nato nel 2014 per diffondere la "mission" principale dell'Asd RunRivieraRun, il Progetto "Socializzazione e Benessere", dove la corsa e la camminata diventano il luogo ed il momento per conoscere se stessi e gli altri con attenzione particolare alla propria salute.

Premi ad estrazione, partecipazione ad offerta libera.

Obbligatorio l'uso delle mascherine prima e dopo l'allenamento, distanziamento sociale di 1 mt. durante le fasi pre e post allenamento e di 2 mt durante l'attività sportiva.

Per informazioni telefonare allo 019.6898607 o mandare un'email a info@runrivierarun.it

Ma le attività dell'Asd RunRivieraRun non si fermano qui.

Venerdì 21 agosto, sempre a Pietra Ligure, ci sarà la Sunset Run&Walk, pomeridiana, tra il Lungomare XX Settembre (Bagni Giardino) e il Molo con la Turbo Baby alle 18, corsa per bimbi sotto ai 12 anni, la Sunset Run&Walk, allenamento di un'ora per tutti, sia Runners sia Walkers alle 18.30 e alle 19.30, sul Molo di Pietra, lo Stretching con l'istruttrice Marzia Ravetta (si consiglia di portare tappetino/asciugamano).