Padel, non si arresta il successo: ecco dove trovare le migliori racchette online

Il padel, detto anche paddle, è lo sport più in voga del momento e sta infatti riscuotendo molto successo. Chi pensa che sia una versione rivisitata del tennis si sbaglia in quanto, anche se le due discipline hanno degli elementi in comune, presentano regole differenti. Per praticarlo al meglio è fondamentale dotarsi dell'attrezzatura specifica, soprattutto di una racchetta di buona qualità che sia resistente e che possa assicurare ottime prestazioni a chi la utilizza.

Come scegliere la propria racchetta da padel

Il padel è molto semplice da imparare, è uno sport attivo che spinge a migliorarsi per battere l'avversario e allenare il fisico. Per praticarlo è fondamentale dotarsi della propria racchetta personale. Questo è un investimento importante in quanto con lo strumento sbagliato si potrebbe fare molta fatica a far emergere le potenzialità che si hanno. Per trovare le migliori racchette da padel ci si può rivolgere alla rete, qui la scelta è molto vasta quindi, oltre a scovare quella che fa maggiormente al caso proprio, ci si può imbattere anche in prezzi particolarmente vantaggiosi.

Scegliendo internet, inoltre, non bisogna sottovalutare il vantaggio di fare acquisti dovunque, vedersi recapitare l'oggetto direttamente a casa in pochi giorni e avere anche la possibilità di fare il reso, se ciò che si è acquistato non convince pienamente.

Per scegliere la racchetta da padel ideale per il proprio stile di gioco occorre valutare differenti aspetti:

Il materiale con cui è realizzata, questo influisce molto sul prezzo e sulla qualità della stessa.





Il peso , che rende la racchetta più o meno maneggevole.





La forma , le principali sono tre: tonda, a goccia o a diamante. Questa lista le enumera da quella più facile da controllare a quella più difficile da gestire ma che permette di fare tiri molto potenti.

Per i giocatori ancora poco esperti si consiglia di leggere delle guide online, come quelle offerte da itop5.it, che spiegano come scegliere la propria racchetta e a quali particolari fare caso per acquistare quella giusta.

Le regole del padel: il gioco che ha conquistato tutti

Anche se la padel mania è scoppiata solamente negli ultimi anni, questo sport è nato nel 1969 grazie a Enrique Corcuera, un cittadino messicano che elaborò le sue regole quando costruì nella sua dimora un campo da tennis delimitato da 4 mura per mancanza di spazio. Egli penso bene di eliminare il fuori campo consentendo nel regolamento di far rimbalzare la pallina anche sulle pareti. Infatti nel padel la palla è sempre in gioco ecco perché si tratta di uno sport che comporta molta attenzione e prestanza fisica. A parte questa regola, le similitudini con il tennis sono molte, il fine del gioco infatti è quello di rimandare la palla nel campo avversario con un unico tiro dopo che questa ha fatto un rimbalzo sul pavimento o su una parete. Anche il punteggio si calcola come il tennis: il primo punto vale 15, il secondo 30 e il terzo 40, con il quarto si vince un set ma in caso di parità occorre distanziare l'avversario o l'altra squadra di due lunghezze.

Un elemento caratteristico del padel sono proprio le racchette che non hanno delle corde intrecciate ma sembrano delle vere e proprie pale forate. Il nome di questa disciplina sportiva, sia in spagnolo (padel) che in inglese (paddle), significa, appunto, pagaia.

Si tratta di uno sport adatto da praticare nel proprio tempo libero come hobby, per divertirsi e tenersi in forma, oppure a livello agonistico. Infatti in Italia c'è anche un campionato che fa capo alla federazione di tennis. C'è anche la possibilità di giocarlo in doppio, questo prevede due giocatori per squadra che ribattono alternativamente la palla. La partita non è mai banale in quanto non si sfrutta esclusivamente il terreno per far rimbalzare la palla ma anche le pareti. Ciò rende la pratica del padel davvero interessante in quanto si combina la strategia alla tecnica.