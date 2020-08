Calcio, Savona. Tanti "alassini" sul taccuino, il Vado pronto a ospitare il nuovo club

La nomina ufficiosa di Cristian Cattardico come tecnico del nuovo Savona (in attesa che la società venga fondata e possano essere poste le firme di rito), ha di fatto aperto la caccia ai possibili acquisti biancoblu.

Lo stesso allenatore ha confermato la possibilità che alcuni suoi ex elementi dell'Alassio Fc possano raggiungerlo a stretto giro di posta.

I nomi più chiacchierati nelle ultime ore sono quelle del difensore centrale Gabriele Eretta e del jolly difensivo Giacomo Puddu.

Alcuni rumors sono circolati anche su Cristian Di Leo e su Simone Lupo, seppur l'attaccante dovrebbe rimanere nell'area ingauna, con Albenga, Pontelungo e Ceriale in corsa.

Sul fronte terreno di gioco, si registra l'apertura del Vado e del presidente Tarabotto per l'utilizzo delle strutture rossoblu, in particolar modo il "Ferruccio Chittolina" per le gare interne.

Resta da comprendere se la mossa sia precauzionale in attesa della rinuncia della concessione da parte del Savona Fbc (e dell'emanazione del nuovo bando) o se il Bacigalupo verrà effettivamente congelato per l'intera stagione sportiva.