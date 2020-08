Pallacanestro Alassio, riprende a piccoli passi anche l’agonismo in attesa della nuova stagione

Dopo che la Pallacanestro Alassio ha ripreso gli allenamento il primo giugno e li ha proseguiti per oltre due mesi registrando un’ottima risposta dei ragazzi e delle ragazze dai 10 anni in su, negli ultimi due fine settimana è stato anche il tempo del ritorno al confronto agonistico per alcuni gialloblu che in autonomia e di propria volontà hanno formato diverse squadre per partecipare ai Tornei di 3c3 aVado Ligure e Lavagna.

“Ai ragazzi mancava da tempo il confronto agonistico e si sono organizzati per partecipare a questi due appuntamenti. Come Pallacanestro Alassio siamo contenti di questi due mesi di allenamenti, ci spiace solo non aver potuto iniziare con la fascia di età dai 4 ai 9 anni ma le norme iniziali non ci avrebbero consentito di far divertire i bimbi del minibasket come piace a noi e abbiamo preferito rinviare l’inizio anche per loro a settembre quando saremo felicissimi di riaverli in palestra rispettando naturalmente tutti i protocolli ma con lo scopo primario del divertimento”.

Nel primo weekend di Agosto, a Vado Ligure, alcuni ragazzi gialloblu si sono organizzati autonomamente e hanno partecipato al torneo di 3c3 dopo ben cinque mesi di astinenza riassaporando la competizione agonistica

“Al di là dei buoni risultati nelle varie categorie quello che più conta è che ci si sia tornati a confrontare con ragazzi di altre squadre”.

- UNDER 16: ben tre squadre di ragazzi alassini hanno occupato le prime quattro posizioni nella graduatoria finale del torne: “È mancato il primo posto ma Lorenzo Mola, Samuele Giribaldi e Giorgio Mancuso sono arrivati SECONDI, Matteo Manfredi , Luca Iaria e Pietro Filippi TERZI e i tre 2005 Leonardo Robaldo, Sergio Porcella e Marco Marengo QUARTI”.

- UNDER 18: “un SECONDO posto con Tommaso Merello, Lorenzo Mola, Luca Iaria e Salman Noumeri e una buona prestazione anche per Yamaan Fousfos, Giorgio Massa e Flavio Venturini che hanno sfiorato la qualificazione tra le prime quattro”.

- SENIOR: Vittoria a sorpresa nel torneo più prestigioso e difficile: “Lorenzo Mola, Salman Noumeri, Tommaso Merello e il "piemontese" Giorgio Corgiat vincono tante gare difficili comprese semifinale e finale risoltesi dopo partite molto equilibrate contro giocatori di ottima categoria!!!