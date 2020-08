Celle, il Club Nautico rischia di dover chiudere i battenti: "Il comune non vuole rinnovare la convenzione per la sede"

"Nell'anno del nostro sessantesimo anniversario rischiamo di dover chiudere, per sempre. Il Comune di Celle Ligure ci ha comunicato la sua intenzione di non voler più rinnovare la convenzione che ci ha permesso in questi sessant'anni di occupare la porzione di arenile all'inizio di Celle Piani".

Queste le parole del Club Nautico di Celle che rischia così di dover chiudere i battenti dopo la decisione dell'amministrazione comunale cellese.

"La notizia ci ha lasciato sconvolti, ad oggi il Comune non ci ha ancora prospettato una sede alternativa. La posizione strategica fra i Piani e il centro storico ci ha sempre permesso di essere raggiungibili in completa sicurezza e in autonomia da tutti i bambini. Facciamo orgogliosamente parte della storia di Celle e vogliamo far parte anche del suo futuro" continuano dal Club Nautico.

Il Club ha già pronta una petizione per scongiurare la chiusura, oltre alla richiesta di condividere il post dalla pagina Facebook oppure scrivere una mail al sindaco Caterina Mordeglia: https://www.petizioni.com/per_il_futuro_del_club_nautico_celle

"Il nostro obiettivo è continuare ad avvicinare i ragazzi allo sport della vela e all’amore per il mare, evitando di dare adito a polemiche ed inutili critiche" hanno concluso.