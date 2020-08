Centro Sportivo Immagine di Borgio Verezzi: una grande opportunità per chi vuole investire nel fitness

Il lockdown è finalmente terminato: chiunque lo ha vissuto come uno spiacevole senso di immobilità e di prigionia e, di conseguenza, stiamo tutti riscoprendo la gioia di tornare a dedicarci all’attività fisica, di riappropriarci del nostro corpo, della nostra fisicità e delle nostre capacità, di ritrovare il benessere.

Anche l’economia riparte: soprattutto i giovani, avendo avuto qualche mese a disposizione per mettere a fuoco le proprie idee e i propri progetti, sono pronti a investire in nuove opportunità imprenditoriali.

E quindi, alla luce di questo desiderio di ritrovata attività corporea, perché non valutare l’ipotesi di rilevare una palestra?

Una ghiotta opportunità dopo il lockdown si concretizza proprio nel Ponente Savonese: la palestra Immagine di Borgio Verezzi, infatti, è sul mercato con la possibilità di vagliare formule di acquisto o di affitto.

Chi deciderà di investire nella palestra Immagine, che ciò avvenga in acquisto o in affitto, si troverà ad avere tra le mani ben più di una palestra: avrà l’eccellenza, avrà la storia di 30 anni di passione per lo sport, avrà le tecnologie di oggi e avrà le massime potenzialità di crescita di domani. Tutto in un luogo solo.

Immagine è la dimostrazione che i sogni possono diventare realtà, un centro sportivo che va avanti da più di 30 anni, che vanta più di mille assidui frequentatori fidelizzati, che hanno trovato nel centro un ambiente familiare, carico di energia, con un’ampia offerta di attività nel settore fitness, che spaziano dallo spinning marchio Schwinn, alli step certificato Reebok dal 1993, alle attività aerobiche musicali, al pilates e alle più recenti metodologie di allenamento funzionale.

Il risultato è questo vero e proprio “tempio” dello sport e del benessere a 360°: inaugurato nel 2006 sembra nuovo, come se il taglio del nastro fosse avvenuto soltanto ieri. Questo grazie a una cura meticolosa degli ambienti e a un costante rinnovamento.

Oltre 1000 metri quadri di superficie sono distribuiti su più piani, fino ad arrivare al tetto, attrezzato per ospitare molteplici attività outdoor: lo spinning, la corsa, il crossfit, lo yoga e molto altro, il tutto nella quiete e con una vista mozzafiato, immersi nel verde ma con lo sguardo che, oltre i tetti del suggestivo centro di Borgio con la sua chiesa, arriva fino al mare.

Tutto, a partire dalla location, è ottimale. Infatti la posizione è strategica, nella valle del Rio Bottassano. La tranquillità della zona e l’ambiente salubre fanno sì che tanti clienti affezionati, prima o dopo la palestra, scelgano di praticare ancora delle attività all’aria aperta, come il running o la bike. La quasi totale assenza di traffico e l’aria che profuma di verde invogliano ad una passeggiata nel relax ma, al tempo stesso, le centralissime arterie tra Pietra Ligure e Borgio Verezzi, come viale della Repubblica e via del Soccorso, sono “dietro l’angolo”, rendendo la palestra Immagine facile da raggiungere per tutti. Inoltre l’area commerciale e produttiva circostante è servitissima dal punto di vista dei parcheggi gratuiti.

Il recente fenomeno del Covid-19 ha sicuramente generato in molte persone una certa ansia legata agli spazi e alle distanze interpersonale. Qui si possono trovare 300 mq solo di sala attrezzi, una superficie che difficilmente trova altri riscontri nella nostra Riviera Ligure. Le sale dedicate al corpo libero offrono 6 mq per ogni partecipante, un altro valore numerico a dir poco eccellente. L’esposizione in mezzo alla natura fa sì che gli spazi siano estremamente luminosi, ma non solo: come dicevamo all’inizio, gli ideatori del centro sono sempre stati attenti a un costante aggiornamento tecnologico. Tutto ciò oggi si traduce in un impianto di areazione e di climatizzazione marchiato Mitsubishi che offre costantemente un ambiente sano, fresco e salubre.

Un altro “unicum” a livello territoriale è la sala squash, una disciplina sportiva praticata da decenni negli USA ma che in Italia sta vivendo ora il suo vero “boom”, e nonostante tutto sono ancora pochissimi i luoghi nelle province di Savona e Imperia dove la si possa praticare.

Gli spazi sono vasti e ottimizzati in modo eccellente: troviamo la sala spinning con 18 bici, la sala pesi, la sala cardio e, per chi volesse trasformare il luogo in un vero e proprio centro benessere completo, esistono già le predisposizioni per installare la sauna, il bagno turco e persino un giardino esterno per il relax in un ambiente dove il clima è mite praticamente tutto l’anno o quasi.

Benessere per tutti e, infatti, dagli equipaggiamenti dei servizi igienici alle rampe di accesso tutto è a misura di disabile, compreso un ascensore con portata di carico fino a 2 tonnellate. Anche il vano ascensore è abbastanza ampio da garantire, persino in tempo di Covid, la giusta distanza tra le persone a bordo durante la salita e discesa.

Non è finita: ci sono gli spazi già idonei per attrezzare degli studi medici per fisioterapia e riabilitazione e, volendo, si può completare il tutto anche con un angolo bar per concedersi una colazione o un pranzo “salutista”, in linea con l’allenamento effettuato.

Sono tantissime le attività sportive e di fitness che Immagine ha ospitato negli anni, ma la sua storia è indissolubilmente legata a immagine danza con la danza hip hop ed il settore street dance: basta entrare e voltarsi sulla sinistra per rimanere incantati dalla collezione di trofei conquistati in tutto il mondo. Chi vorrà proseguire su questo nobile percorso potrà contare sul talento di Joele Ciocca, il figlio di Luca e Monica. Insieme al fratello Samuel, anche lui docente hip hop, Joele, attualmente ballerino in formazione artistica a Milano, nell’accademia di Byron Clairicia, ha recentemente intrapreso le sue prime attività lavorative in video musicali, come i più recenti di Grido e Nerone o quello di Michelle Hunziker e Alborosi.

Inoltre gli attuali gestori si rendono disponibili nei confronti dei futuri proprietari per percorsi di affiancamento, mettendo a disposizione trent’anni di esperienza e di sincero amore per lo sport, il benessere e il fitness.