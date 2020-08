Calciomercato. La Villanovese si regala Sebastian Andreis

Colpo da 90 della Villanovese che perfeziona l'acquisto di Sebastian Andreis dal Pontelungo, aggiudicandosi un giocatore caparbio dotato di ottima tecnica e velocità ma soprattutto in grado di ricoprire tutti i ruoli nello scacchiere offensivo di Mister Rattalino. Ora manca davvero poco all'ultimazione della rosa arancioblu come afferma il Club Manager Conoscenti: "L' acquisto di Andreis regala al Mister un giocatore che può risultare fondamentale al nostro gruppo. Ora rimarremo sempre vigili sul mercato per farci trovare pronti nel caso in cui ci fosse l'occasione di migliorare ulteriormente il nostro parco giocatori".