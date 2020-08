Nizza: il sindaco Estrosì ha annullato tutte le grandi manifestazioni sportive in programma nel 2020

Di male in peggio: a Nizza le principali manifestazioni sportive di forte richiamo previste fino alla fine dell’anno sono state annullate.

Del resto, di fronte alla recrudescenza dell’epidemia, all’aumento dei contagi e ai timori per l’immediato futuro non si poteva fare diversamente.

Resiste il solo Tour de France che, proprio dalla capitale della Costa Azzurra, prenderà il via a fine mese.

La più importante corsa a tappe del mondo riguarda, infatti, solo 176 concorrenti e gli organizzatori di Amaury Sport offrono tutte le garanzie di rispetto delle norme in vigore.

Per il resto, il Sindaco di Nizza, assumendosi la personale responsabilità, ha annullato tutte le competizioni di oltre 300 concorrenti originariamente previste nel calendario sportivo 2020.

Per le competizioni sportive con meno di 300 concorrenti, gli organizzatori dovranno fornire alla città di Nizza la garanzia che siano in atto linee guida e misure rigorose per garantire il rispetto delle norme sanitarie.

È stato lo stesso Christian Estrosi a spiegare la propria misura adottata: “Ho preso la decisione di annullare gli eventi sportivi che riuniscono più di 300 concorrenti in programma a Nizza fino alla fine dell'anno 2020 e in particolare quelli più importanti che sono le due Ironman, la Semi-Marathon e la Maratona.

Per le competizioni con meno di 300 partecipanti, chiederò agli organizzatori di attuare rigorosamente tutte le misure di barriera per fornire tutte le garanzie sanitarie in conformità con le raccomandazioni e i regolamenti in vigore per combattere Covid 19.

Questa decisione è sotto la mia piena responsabilità é non è stata facile da prendere. Capisco la delusione di migliaia di atleti che da settimane, mesi, si stanno preparando per questi grandi eventi in tutto il mondo. Li capisco e do loro appuntamento a Nizza l'anno prossimo. Nel frattempo, non rinuncerò a nulla per proteggere la popolazione, la cui salute rimane e rimarrà la mia priorità”.