Pallapugno. Ecco come si è conclusa la quinta giornata di Superlega

Superlega Fipap Acqua San Bernardo-Banca d’Alba - Terza giornata

Torfit Langhe e Roero Canalese-Olio Roi Imperiese 9-8

Alusic Acqua San Bernardo Merlese-Barbero Virtus Langhe 4-9

Marchisio Nocciole Cortemilia-Robino Trattori Augusto Manzo 7-9

Acqua San Bernardo Ubi Banca Cuneo-Araldica Pro Spigno 9-7

Araldica Castagnole Lanze-Tealdo Scotta Alta Langa 9-1



Araldica Castagnole Lanze e Acqua San Bernardo Ubi Banca Cuneo guidano a punteggio pieno la classifica della Superlega Fipap Acqua San Bernardo-Banca d'Alba. La quadretta astigiana di Massimo Vacchetto ha sconfitto 9-1 la Tealdo Scotta Alta Langa di Davide Dutto, mentre i cuneesi di Federico Raviola si sono imposti 9-7 con l'Araldica Pro Spigno di Marco Battaglino.

Inseguono a una lunghezza la Torfit Langhe e Roero Canalese e la Barbero Virtus Langhe: la formazione di Bruno Campagno ha battuto 9-8 la Olio Roi Imperiese di Enrico Parussa, mentre la quadretta di Dogliani capitanata da Paolo Vacchetto ha espugnato lo sferisterio di Mondovì, superando 4-9 la Alusic Acqua San Bernardo Merlese di Gilberto Torino.

Infine, primo punto della stagione per la Robino Trattori Augusto Manzo di Fabio Gatti grazie alla vittoria per 7-9 in casa della Marchisio Nocciole Cortemilia di Cristian Gatto.

Classifica : Araldica Castagnole Lanze e Acqua San Bernardo Ubi Banca Cuneo 3; Torfit Langhe e Roero Canalese, Barbero Virtus Langhe 2; Araldica Pro Spigno, Olio Roi Imperiese, Tealdo Scotta Alta Langa, Robino Trattori Augusto Manzo e Marchisio Nocciole Cortemilia 1; Acqua San Bernardo Merlese 0.



La Superlega Fipap Acqua San Bernardo-Banca d'Alba non si ferma e torna in campo per la quarta giornata con questo programma :

Lunedì 17 agosto ore 20.30

a Santo Stefano Belbo: Robino Trattori Augusto Manzo-Acqua San Bernardo Ubi Banca Cuneo (arbitro Ivan Montanaro)

Diretta streaming sulla pagina Facebook de LoSferisterio

Martedì 18 agosto ore 20.30

a Dogliani: Barbero Virtus Langhe-Marchisio Nocciole Cortemilia (arbitro Massimo Chiesa)

Diretta streaming sulla pagina Facebook de LoSferisterio

a Spigno Monferrato: Araldica Pro Spigno-Torfit Langhe e Roero Canalese (arbitro Bruno Grasso)

Mercoledì 19 agosto ore 20.30

a Dolcedo: Olio Roi Imperiese-Araldica Castagnole Lanze (arbitro Marco Vergani)

a San Benedetto Belbo: Tealdo Scotta Alta Langa-Alusic Acqua San Bernardo Merlese (arbitro Piera Basso)