Calcio, Seconda Categoria A: questa sera il primo allenamento dell'Oneglia, ecco l'organico a disposizione di mister Gianni Bella

Ricomincia la stagione per l'Oneglia con mister Gianni Bella che questa sera alle 20 si ritroverà con i ragazzi al campo “F.Salvo”, ai Piani di Imperia, per dirigere il primo allenamento di preparazione per la stagione 2020-21.



Un gruppo consolidato che nello scorso campionato di Seconda Categoria ha fatto la voce grossa anche con le squadre in testa alla classifica, vetta che la formazione, guidata da mister Gianni Bella, è riuscita a mantenere dalla prima alla nona giornata per poi concludere in terza posizione.



Per riprendere da dove si era lasciato praticamente tutti i ragazzi della scorsa stagione si sono resi disponibili anche per il prossimo campionato, speranzosi di un ripescaggio in Prima Categoria.



I convocati: Riccardo Amoretti, Fabrizio Loiacono, Matteo Alberti, Alessandro Griseri, Mattia Combi, Fabrizio Schievenin, Davide Almonti, Salvatore Bella, Davide Damasco, Jacopo Ilacqua, Nicolò Vassallo, Andrea Pippia, Harun Delice, Matteo Calandrino, Mattia Olivieri, Mohamed Aroro.