Calciomercato. ora è ufficiale, Lupo e Carro Gainza sono due giocatori dell'Albenga

La nota del club:

L’A.S.D. Albenga 1928, in vista della stagione calcistica 2020-2021, comunica di aver perfezionato l’accordo per le prestazioni sportive di Mateo Gastón Carro Gaiza, centrocampista uruguaiano classe 1994, e di Simone Lupo, attaccante classe 1982.

Carro Gaiza, che nell’ultima stagione ha vestito le maglie di A.S.D Pietra Ligure 1956 e A.S.D. Alassio FC, una nuova esperienza in bianconero: aveva già infatti vestito i colori ingauni nella stagione 2018-2019.

Per Lupo, reduce dall’avventura con l’A.S.D. Alassio FC condotto a suon di gol dalla Terza Categoria alla salvezza in Eccellenza, si tratta della prima volta in assoluto con il nostro club.

A Mateo e Simone va il più caloroso benvenuto da parte della presidente Claudia Fantino e di tutta la società.