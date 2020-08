La bella storia delle due tenniste finalesi Carola e Vittoria approda persino a "La Vita in Diretta" su Rai 1

La loro storia, che ha trasformato il lockdown e il distanziamento sociale in un'occasione per "brevettare" una nuova tipologia di allenamento tennistico, ha letteralmente fatto il giro del mondo rimbalzando agli onori delle cronache dei principali quotidiani del globo.

Stiamo parlando delle due giovani tenniste finalesi Carola e Vittoria, ospiti nel pomeriggio di oggi, lunedì 17 agosto, a "La Vita in Diretta", l'appuntamento pomeridiano di Rai 1 che racconta proprio le storie italiane più curiose e segnanti, dalla cronaca allo spettacolo passando per l'attualità e non solo. Il talk-show contenitore della Rai effettuerà riprese dal Tennis Club che ha visto "nascere" atleticamente le due ragazze, ma anche da quei tetti dove tutta la "magica avventura" ha avuto inizio. Le ragazze esprimono parole di affetto per quel team di insegnanti che, così come con tanti altri allievi, le ha preparate agonisticamente con cura ed attenzione.