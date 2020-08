Calcio, Albenga: alle 16:00 il primo allenamento dei bianconeri. Ecco l'organico a disposizione di mister Grandoni

Inizia quest’oggi alle 16.00, allo stadio Annibale Riva, la stagione 2020-2021 dell’A.S.D. Albenga 1928. Di seguito l’elenco dei giocatori convocati da mister Alessandro Grandoni per gli allenamenti pre-stagione, tra loro non ci sarà Paolo Maria Bambino: il portiere classe 1996 nella giornata di oggi sarà sottoposto all’intervento chirurgico alla spalla infortunata dopodiché inizierà il percorso di riabilitazione verso il ritorno in campo.

Portieri:

Marco Alberico

Daniel Berruti (2001)

Difensori:

Juan Pablo Gargiulo

Gianluca Olivieri

Piergiorgio Barchi (2001)

Pablo Andrés Garbini

Francesco Cocito

Gabriele Balleri (2000)

Centrocampisti:

Nicholas Costantini

Mateo Gastón Carro Gainza

Divine Fonjock

Lorenzo Gaggero (2002)

Matteo Vignola (2002)

Mattia Grandoni

Attaccanti:

Gabriele Romano (2002)

Simone Lupo

Facundo Agustin Màrquez

Carlo Nardi (2002)

Ezequiel Damián Carballo

In prova:

Francesco Brignone (difensore, 2001)

Simone Porotto (difensore, 2002)

Andrea Zecchino (difensore, 2003)

Andrea Di Bella (attaccante, 2001)

Juniores aggregati alla Prima Squadra:

Tommaso Scalvini (portiere, 2003)

Michelangelo Giglio (portiere, 2003)

Mattia Vescovi (difensore, 2002)

Gabriele Beluffi (attaccante, 2003)

Staff tecnico