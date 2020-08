Calcio, Albenga. Primo allenamento ok per mister Grandoni: "Buone sensazioni, mi piace scoprire le qualità dei calciatori vedendoli giocare" (VIDEO)

Anche l'Albenga, oggi pomeriggio, ha battezzato la nuova stagione sportiva.

Nella cornice di un "Annibale Riva" particolarmente caldo, grazie alla presenza dei rappresentati della tifoseria organizzata, mister Grandoni ha avuto modo di toccare con mano, per la prima volta, il proprio organico.

Dalla strutturazione della rosa, alla voglia di vedere la squadra in campo quanto prima (sabato mattina ci sarà subito un test in famiglia), il tecnico bianconero ha illustrato i propri intendimenti per questa prima parte della preparazione estiva.