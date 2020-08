Calcio, Cairese. Fulvio Berruti rientra nella dirigenza gialloblu, si occuperà della formazione Juniores

Nel giorno della ripresa ufficiale degli allenamenti per la truppa della prima squadra, diretta da Mario Benzi, un volto "nuovo" ha fatto capolino dalla parti del Cesare Brin.

Fulvio Berruti, già direttore sportivo gialloblu, ha infatti legato nuovamente il suo percorso sportivo a quello del sodalizio valbormidese.

Berruti entrerà a far parte dei quadri del club per monitorare lo sviluppo della formazione Juniores, a stretto contatto con il direttore sportivo Matteo Giribone, con l'obiettivo di curare e promuovere, al momento opportuno, i giovani giocatori della Cairese verso il salto in Prima Squadra.