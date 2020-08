Calcio, Ceriale. Riflettori sui giovani per la stagione 2020/21. Il ds Degola: "Età media decisamente bassa, ma crediamo nei nostri under"

Chiedere alla dirigenza del Ceriale di sbilanciarsi sugli obiettivi stagionali risulta particolarmente difficile dopo due stagioni più travagliate del previsto.

Ne è convinto anche il direttore sportivo Marco Degola, pronto a illustrare i punti cardine della nuova stagione sportiva.

"Ci aspetta una stagione strana, per tanti motivi, ma ciò che maggiormente ci auguriamo è di poter vivere un campionato lineare, lontani dalle zone più pericolose della graduatoria che, purtroppo ci hanno visto coinvolti negli ultimi anni. A livello di mercato possiamo dirci soddisfatti, abbiamo il nostro gruppo di giocatori più esperti ai quali affiancheremo un buon numero di ragazzi del 2003, sui quali puntiamo molto. Mi auguro ci sia la volontà di imparare di questi ultimi e di insegnare al meglio da parte di chi ha qualche stagione in più sulle spalle".

Pare che il mercato non sia però ancora chiuso. Circolano i nomi di Giuseppe Gerini e Taku.

"Sono due operazioni interessanti che vedremo di formalizzare nelle prossime ore".

Com'è stato operare subito a ridosso dell'interruzione del lockdown?

"Con i giocatori siamo stati chiari, c'è stata una riduzione del budget attorno al 40% e abbiamo dovuto adeguarci. Chi ha accettato è rimasto convintamente con noi. Un discorso diverso merita Gianmarco Insolito, che ha avuto richieste da Serie D ed Eccellenza: non posso che augurare a Gimmy di dimostrare il talento di cui è dotato. Mi ha fatto piacere percepire la grande voglia di riscatto e di far parte del nostro gruppo di Murabito, mentre speriamo di poter recuperare Viganò, un elemento che potrebbe darci a livello difensivo una grossa mano. Non dimentichiamo Cutuli, al quale auguriamo di ritrovare una certa continuità. Insomma, il gruppo storico avete imparato a conoscerlo, se si fonderà al meglio con i tanti giovani di prospettiva, allora avremo le carte in regola per disputare una stagione serena".