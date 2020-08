Calcio, Olimpia Carcarese. Il saluto del club a Joshua Mazza

Joshua Mazza, non indosserà, almeno nella prossima stagione sportiva, la maglia del'Olimpia Carcarese.

A confermarlo è stato lo stesso club biancorosso, pronto però ad accomiatarsi nel migliore dei modi dal proprio giocatore:

"Purtroppo questa stagione non potremo contare su di te, hai deciso di intraprendere una nuova e bellissima avventura: da oggi ti trasferirai in Germania. Siamo sicuri che per te sarà un’esperienza indimenticabile. Ci mancherai tanto, tantissimo non solo sul campo, ma anche fuori...la tua energia e simpatia sono travolgenti. Ma sappiamo che nonostante i tanti chilometri di distanza continuerai a seguirci e a tifare biancorosso. In bocca al lupo Joshua, ti auguriamo il meglio".