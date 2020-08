Calcio, Soccer Borghetto. Via agli allenamenti per l'ambiziosa truppa biancorossa (FOTO)

Agli ordini di mister Davide Brignoli, ieri sera il Soccer Borghetto ha dato ufficialmente il via alla preparazione estiva in vista dello storico esordio in Promozione.

Un primo passo verso un graduale processo di riatletizzazione, a seguito del lungo stop imposto ad ogni atleta a causa della pandemia.

Come ogni estate, i borghettini non si sono tirati indietro sul fronte mercato, curato da Pietro Scannapieco e Pino Auteri, con numerose operazioni in entrata e in uscita.

L'ambizione è di poter disputare un campionato sereno, togliendosi qualche soddisfazione durante il percorso.