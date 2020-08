Calcio, Cairese. Fulvio Berruti non nasconde la propria soddisfazione per il ritorno in gialloblu. "Un onore essere qui" (VIDEO)

La Juniores è molto importante per la Cairese. Come aveva affermato il ds Matteo Giribone all’inizio dell’estate, la società vede questa categoria come l’ultimo step di formazione in vista dell’approdo nel mondo delle prime squadre. Dopo aver confermato mister Massimiliano Brignone, l’obiettivo era trovare una figura dirigenziale di esperienza per creare un ambiente il più professionale possibile. La scelta è ricaduta su uno dei dirigenti più conosciuti e apprezzati del panorama ligure. Sarà infatti Fulvio Berruti, già team manager e direttore sportivo gialloblù in passato, a ricoprire il ruolo di dirigente responsabile della Juniores. Berruti lavorerà gomito a gomito con Matteo Giribone e con lo staff tecnico, monitorando i giovani gialloblù e lavorando affinché possano esordire in prima squadra. “Siamo davvero felici di poter lavorare nuovamente con Fulvio Berruti – afferma il presidente Bertone– siamo sicuri che la sua professionalità contribuirà alla crescita dei ragazzi e sarà un prezioso supporto all’egregio lavoro dello staff tecnico”.

L’intervista realizzata dall’addetto stampa Daniele Siri