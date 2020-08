Calcio, Savona. Pietro Arcuri invoca il sostegno del Comune: "Per partire serve una sede e un campo da gioco"

Lo stadio Bacigalupo è ancora in concessione al Savona FBC, inattivo dopo la mancata iscrizione in Serie D

Con la riapertura degli uffici federali, al termine delle vacanze di ferragosto, prenderà il via il percorso della nuova società biancoblu, l'Asd Savona Calcio.

Le tempistiche ormai sono mature, come conferma Pietro Arcuri, seppur più di un aspetto logistico, di primaria importanza, sia ancora da delineare.

"Non appena sarà possibile recarsi nuovamente negli uffici federali, depositeremo l'iscrizione per i prossimi campionati.

In tanti mi stanno chiedendo da chi e come sarà composta la squadra, che ormai per nove undicesimi è stata ultimata, ma credo ci siano dei passaggi precedenti da dover ultimare a livello logistico.

Serve un campo da gioco - sottolinea Arcuri - e un luogo dove creare una segreteria: senza questi due capisaldi è impossibile dare vita a un organigramma sociale.

Chiedo al Comune di supportarci nel nostro percorso, in maniera concreta, come merita chi rappresenta la città di Savona.

La possibilità di giocare sui campi di Vado? E' un'ipotesi - conclude Arcuri - ma i contatti con il presidente Tarabotto sono stati attivati dal sottoscritto. Purtroppo in tanti aspetti le cose sono rimaste immutate rispetto a 30 anni fa: i colori biancoblu hanno bisogno di maggior sostegno da parte della città. E' paradossale che la vecchia società abbia ancora la convenzione attiva, mentre chi, invece, è pronto a mantenere in vita il calcio a Savona non abbia le minime certezze".