Tutto pronto per la VIII edizione della Borgo By Night Running a Finalborgo

Sabato 22 agosto, con partenza alle ore 19.00, si correrà l’ottava edizione della Borgo By Night Running, classica di 5 km. circa, non competitiva a passo libero e aperta a tutti, che si svolgerà, seguendo le normative vigenti in tema di Covid-19, con partenza (ore 19.00) e arrivo da Piazza Porta Testa a Finalborgo, lungo un percorso completamente nuovo, realizzato con la collaborazione tra gli organizzatori dell’Asd RunRivieraRun ed il Comune di Finale Ligure e la Polizia Locale.

La Borgo by Night Running 2020, dopo la Up&Down di Pietra Ligure dello scorso 12 luglio, sarà, chiaramente, una corsa che dovrà tener conto delle normative Covid-19: mascherine obbligatorie pre e post corsa, distanziamento di 1 mt. all’atto delle iscrizioni e del ritiro pettorali, partenza a griglie di 6 persone ogni 30 secondi, no docce, no ristoro finale per evitare assembramenti, deposito borse autogestito, premiazioni per i primi 5 uomini e le prime 5 donne, premi di categoria.

La volontà di organizzatori e Amministrazione di Finale Ligure è quella di dare un segnale di ripartenza, il desiderio di creare, sempre nel rispetto delle regole, iniziative che possano essere attrattive sia per i tanti turisti sia per coloro che amano lo sport in generale e il running ed il walking, nel caso specifico.

In Piazza Porta Testa, uno degli ingressi per entrare nelle Mura del Borgo, si raccoglieranno iscrizioni esclusivamente dalle 15 alle 17 con ritiro pettorale dalle 18 alle 18.50.

Partenza ore 19.00

L’iniziativa è organizzata dall’Asd RunRivieraRun con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Finale Ligure. Inoltre si ringrazia Finalborgo.it per il supporto ed i pacchi per i primi classificati (maschili e femminili), la Polizia Locale, la Croce Verde di Finalborgo per il presidio del percorso, oltre agli immancabili Angels RunRivieraRun.

Gli Sponsor ufficiali dell’evento sono: Fondocasa, Caffè Giovannacci, Bagni Lido di Borgio Verezzi, Casanova Acque Minerali, Bar Gelateria Centrale di Finalborgo, Leofrutta di Pietra Ligure e il Finale Freeride Outodoor Village Camping.

Per quanto riguarda il percorso della corsa, completamente modificato a seguito delle normative Covid-19, è stato denominato il “Percorso dei Monumenti di Finalborgo” in quanto mostrerà la bellezza della Chiesa di San Sebastiano, la Chiesa di Sant’Eusebio, Castel Govone, Castel San Giovanni e il Complesso Monumentale di Santa Caterina.

Per info e iscrizioni: info@runrivierarun.it tel. 019 6898607 – www.runrivierarun.it