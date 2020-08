VAL e Servizi Ecologici: una grande sinergia nel nome della tutela dell'ambiente

Su queste nostre pagine abbiamo già parlato approfonditamente della storia di VAL, azienda specializzata nella lavorazione di terra e rocce da scavo, inerti edili e materiali da demolizione, che vengono poi opportunamente lavorati e utilizzati per la riqualificazione di aree montane che un tempo ospitavano le cave ( LINK QUI ).

Grazie a VAL il rifiuto ritrova così nuova vita: il nome Valorizzazione Ambientale Liguria già riassume una “mission” basata proprio sulla riqualificazione del territorio.

Ma se da una parte è vero che VAL è specializzata in inerti edili e di demolizione, è altrettanto che vero che grazie alle giuste sinergie quest’azienda può garantire alla sua clientela un range di attività ancora più vasto.

Nello specifico, VAL srl collabora con Servizi Ecologici: un nome che da oltre quarant’anni fa la storia in campo di tutela dell’ambiente e del territorio in provincia di Savona.

Nata negli anni ‘70, Servizi Ecologici è cresciuta sempre di più nel tempo, fino a raggiungere l’obiettivo di seguire i cantieri in toto, garantendo servizi dalla A alla Z: fornire i cassoni nei quali stipare il materiale da demolizione, i sacchi per lo smaltimento mediante gru, fino ad arrivare ai bagni chimici.

La sede principale è a Finale Ligure e opera in tutta la Liguria.

La prima attività di Servizi Ecologici è quella di smaltire tutte quelle tipologie di rifiuti che non rientrano nelle attività consuete delle municipalizzate, quindi rifiuti speciali, industriali, chimici, pericolosi.

Il rapporto che questa azienda ha con le amministrazioni condominiali è costante: dalla stasatura delle reti fognarie, ai servizi di disinfestazione e derattizzazione, fino alla bonifica dell’amianto e al suo censimento (più frequente in caso di amianto friabile, il più pericoloso, su scadenze più lunghe per l’amianto compatto). Insomma: sono molteplici i servizi che questo marchio può garantire nelle case, anche nella vostra.

L’argomento più “centrale” del 2020, lo “scossone” che ha cambiato il nostro modo di vivere e di pensare è naturalmente il Covid-19. E Servizi Ecologici negli ultimi mesi ha svolto per aziende e privati molteplici servizi di sanificazione degli ambienti. Ma naturalmente il Coronavirus non è l’unico batterio che si annida nelle nostre vite: il marchio finalese infatti da anni si occupa anche di disinfezioni per tutti quegli impianti che possono causare il rischio legionellosi.

Un’altra realtà che da circa una decina d’anni ha condizionato pesantemente la vita della Liguria è il cambiamento climatico, con precipitazioni sempre più forti anno dopo anno soprattutto nella seconda metà della stagione autunnale, nei mesi di ottobre e novembre.

Anche in questo caso, Servizi Ecologici garantisce supporto ai privati ma anche ai Comuni e alla Protezione Civile, con lo smaltimento di detriti sui litorali portati da mareggiate, di rami, fogliame e altro materiale verde portato da monte a valle durante le piene dei corsi d’acqua e con le operazioni mediante idrovora di prosciugamento di vani allagati, come magazzini, cantine, garage.

Se in autunno il maltempo può diventare un pericoloso nemico, in estate lo sono sempre di più i nidi di vespe e calabroni. E anche in questo caso Servizi Ecologici ha un preciso programma di disinfestazione: si consiglia infatti di chiamare i loro professionisti e di non avere la pessima idea di improvvisarsi “disinfestatori fai-da-te” senza le giuste attrezzature e protezioni, perché le conseguenze di uno shock anafilattico causato da centinaia di punture velenose possono essere addirittura letali.

E restiamo ancora in tema di cambiamenti climatici e ambientali: con le alte temperature che si raggiungono in estate, spesso diventa un grave problema per i piccoli comuni dell’entroterra il fenomeno della siccità. Tra i servizi garantiti da Servizi Ecologici rientra anche il trasporto d’acqua in cisterne per rifornire le zone bisognose.

La Liguria è terra di turismo, quindi un ambiente verde sano e ben riqualificato è un importante biglietto da visita per tutta la Regione; ma non dimentichiamo che, unitamente al turismo, l’altra grande risorsa economica della Liguria è l’agricoltura. E anche in questo caso Servizi Ecologici garantisce una vasta gamma di attività dedicate al settore agricolo: dallo smaltimento di fitofarmaci, alle dichiarazioni delle varie tipologie di rifiuti, fino a piccole demolizioni di antichi fabbricati e manufatti che insistono su terreni agricoli.

Turismo in Liguria vuol dire anche mare e imbarcazioni da diporto: sono molteplici le attività portuali che Servizi Ecologici è in grado di svolgere, tra cui ad esempio la pulizia delle cisterne dei natanti.

Inoltre questa azienda finalese è specializzata nella bonifica di siti inquinati, ad esempio a causa della rottura di cisterne con perdite di liquami. In questo caso, il personale specializzato può provvedere al contenimento dei danni nel bacino interessato.

Servizi Ecologici assiste le aziende del territorio nella compilazione della modulistica relativa al MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) che nel caso, appunto, delle già citate aziende ortofloricole riguarda rifiuti da sfalcio, fitofarmaci, antiparassitari, mentre, per esempio, nel caso di officine di manutenzione riguarda gli oli esausti.

In casi straordinari Servizi Ecologici può collaborare anche con aziende che le mettono a disposizione particolari veicoli speciali o addirittura droni per operazioni che richiedono un monitoraggio dall’alto.