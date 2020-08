Calcio, Cairese. Bruno Peirone permane nel Settore Giovanile, guiderà la leva 2006

Sarà mister Bruno Peirone ad allenare i Giovanissimi leva 2006 nel corso della stagione 20/21. Oltre alla grande esperienza con il settore giovanile, anche mister Peirone, nel corso dei suoi 24 anni da allenatore, ha maturato esperienza nel mondo delle prime squadre, allenando il Millesimo, e pertanto, come Ceppi e Caracciolo, risponde perfettamente alle caratteristiche che ricerca la Cairese: grande attenzione alla crescita umana e sportiva dei ragazzi con un occhio a quelle che sono le esigenze delle prime squadre.

Mister, quali differenze e analogie tra allenare una prima squadra e una leva giovanile?

Sono due cose nettamente differenti, anche gli approcci quindi devono essere diversi. La passione e l’entusiasmo da parte di chi allena, però, non deve mancare in entrambi i casi. Questa è la cosa che accomuna le due attività. Nel settore giovanile la priorità è la qualità della “prestazione” senza preoccupazione per risultati e classifica. L’importante è concentrarsi sulla crescita dei ragazzi in un contesto di squadra. Con i grandi, invece, non si può prescindere dal risultato: i giocatori devono essere pronti per la partita e per fare i punti.

Quali sono gli elementi su cui lavorare con la leva che allenerai nella stagione 20/21?

Quest’anno, insieme al mio assistente Agostino Bogdani, iniziamo il ciclo con i 2006, che porteremo fino alle porte del calcio “adulto”. Sono convinto che faremo un buon lavoro, come abbiamo fatto con la leva 2005. L’obiettivo primario è far sì che nessun ragazzo abbandoni l’attività agonistica, cercando poi di portare ciascuno a un livello di qualità calcistica generale che possa consentire di giocare nelle prime squadre: dalla Terza all’Eccellenza, a seconda delle peculiarità di ognuno, e perché no magari anche oltre. Il valore su cui puntare è la “cultura del lavoro”: le buone prestazioni e, quindi, i buoni risultati, si possono raggiungere solo con volontà e con applicazione attiva. Allo stesso tempo, però, è nostro compito tenere viva la passione per il calcio. Dobbiamo allenare i ragazzi facendoli divertire tramite il gioco. Cultura del lavoro e il non far spegnere la passione sono due elementi che abbinati possono essere decisivi per la crescita.

Un giudizio sull’ambiente della Cairese

La Cairese è un ambiente ideale sia per i ragazzi sia per gli allenatori che vogliono fare attività sportiva seriamente. Non solo strutture adeguate, ma anche tante persone serie, attente e disponibili a risolvere qualsiasi problema. Alla Cairese si dà molta importanza al settore giovanile, perché si è capito che se si lavora bene con i giovani si hanno anche risultati a livello di prima squadra. Ne sono testimonianza i tanti giocatori che giocano o nella prima squadra della Cairese o nelle prime squadre della provincia. E trovare il posto in una prima squadra non è di certo un qualcosa di scontato.