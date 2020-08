Calcio, Vado. Il consiglio federale non si è tenuto, news sul ripescaggio rinviate

Nel comunicato di Lega, emanato a inizio mese, erano state individuate le date del 20 e del 27 agosto per la convocazione dei consigli federali che avrebbero dovuto di fatto sancire i quadri relativi ai ripescaggi in Lega Pro e di conseguenza, per effetto domino, in Serie D.

Soprattutto il Vado, primo in graduatoria, aspettava il definitivo via libera per il ritorno in quarta serie, ma da Roma non sono arrivate novità, dato che, dopo una verifica diretta, è emerso che il primo consiglio federale non ha avuto luogo.

Al momento non è stata ufficialmente fissata nemmeno una data (si è ipotizzato il 31 agosto), in attesa di notizie ufficiali di natura federale.

Un pizzico di tensione è stato generato dalla notizia della possibilità di iscrizione per Siena e Campodarsego, ma essendo quest'ultima in sovrannumero non dovrebbe pregiudicare la possibilità del ripescaggio al club del presidente Tarabotto.