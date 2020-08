Calcio dilettantistico. Le gare ufficiali si avvicinano, quale iter seguire nel caso un giocatore risulti positivo al Covid19?

La pubblicazione dei protocolli federali, avvenuti lo scorso 10 agosto, finalizzati alla ripresa dell'attività calcistica dilettantistica, ha di fatto informato la società sui comportamenti da osservare per limitare le possibilità di contagio dal virus Covid-19.

Il tassello che però ancora manca nelle indicazioni federali e della Lega Nazionale Dilettanti è la procedura che le squadre dovranno adottare, a livello tecnico, nel caso si palesi un contagio.

A riproporre la necessità di un iter chiaro e applicabile, è stato il caso riscontrato in un giocatore della Varesina, squadra che milita nel campionato di Eccellenza lombardo, che di fatto ha imposto lo stop agli allenamenti, in piena preparazione estiva, per le canoniche due settimane nonostante fosse asintomatico.

Un intoppo non da poco, in una fase cruciale della stagione che inevitabilmente, limiterà l'approccio alle prime gare ufficiali del sodalizio biancorossoblu.

Gare ufficiali che tra meno di un mese prenderanno il via, ma quali saranno i provvedimenti intrapresi in caso di contagio all'interno di una squadra dilettantistica? Tutta l'attività del team verrà sospesa per un periodo limitato di tempo, oppure, dopo la possibile effettuazione dei tamponi al resto della rosa, verrà dato il via libera al ritorno in campo?

In questo caso sarà anche da capire quale sarà il numero minimo di giocatori negativi in organico affinchè possa essere scongiurato un eventuale rinvio dell'incontro.

Tornare in campo è un auspicio di tutti, ma farlo con un regolamento chiaro (atteso nei prossimi giorni) da applicare sarà necessario per minimizzare possibili disagi.