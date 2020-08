Calcio, Vado. Alle 18:30 la prima amichevole, al Chittolina arriva il Borzoli

Il Vado, come annunciato dalla Lega Nazionale Dilettanti in uno degli ultimi comunicati prima della pausa estiva, pensava di poter festeggiare già nella prima amichevole odierna il ripescaggio in Serie D.

Come scritto ieri, il Consiglio Federale è stato rinviato, e bisognerà attendere ancora qualche giorno prima di possibili novità sul ritorno in quarta serie per la squadra di mister Tarabotto.

Ciò non dovrà però portare distrazioni nel lavoro estivo, fondamentale nel gettare le prime fondamenta per il campionato che verrà. Ecco perchè le prime amichevoli stagionali saranno da monitorare con attenzione, dopo la rivoluzione tecnica che ha portato il ds Sonetti al "Chittolina" e il conseguente stravolgimento della rosa.

Il primo test è in programma oggi pomeriggio, alle 18.30, al "Chittolina", contro il Borzoli di mister Valmati, neopromosso in Promozione, cui seguiranno, mercoledì 26 e domenica 30 agosto (stesso orario e stessa sede) le amichevoli con Sestrese e Pietra Ligure.