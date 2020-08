Calcio, Varazze. Ora è ufficiale, Stefania Villa entra nella dirigenza nerazzurra

Tante voci si erano rincorse sul possibile arrivo di Stefania Villa, ex ormai vicepresidente dello Sciarborasca, all'interno del quadro dirigenziale del Varazze e, nel corso della mattinata, la società nerazzurra ha confermato la novità all'interno dell'organigramma.

"La Signora Stefania Villa - si legge nella nota - affiancherà il Presidente Camogli e il Vice Pongilione è avrà il compito di occuparsi principalmente della Prima squadra.

"Mastico pane e calcio fin da bambina, mio padre mi ha trasmesso questa grande passione. Trascorro ore guardando le partite alla tv e amo andare allo stadio a vedere la mia squadra del cuore, la Sampdoria.

A un certo punto ho deciso anche di entrare a far parte del mondo del calcio in qualità di dirigente, un punto di vista femminile in un mondo prettamente maschile: sono stata per 5 anni la vice presidente dello Sciarborasca.

Amo questo sport che mi trasmette allegria e metto a disposizione il mio impegno e la mia dedizione, nella speranza che anche il pensiero di una donna possa essere tenuto nella giusta considerazione".