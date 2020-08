Calciomercato, Sassello. Mattia Vacca resta con convinzione in biancoblu: "Ecco i motivi che mi hanno spinto a rimanere"

La Società A.S.D. Sassello comunica di avere confermato per la stagione 2020 - 2021 il calciatore Mattia Vacca, leva 2000.

Il giocatore, molto apprezzato da Mister Valicenti, non ha nascosto la propria soddisfazione per essere rimasto in biancoblu:

"Nonostante sia stato contattato da alcune società anche di categoria superiore ho deciso di rimanere nella società ASD Sassello per innumerevoli motivi: la presenza in squadra di mio fratello Alberto rappresenta sicuramente uno stimolo in più per fare bene come lo è allo stesso tempo il nostro capitano Danilo Rebagliati, certezza e punto di riferimento per tutti noi.

La conferma di mister Valicenti ha rappresentato un altro fattore che ha determinato la mia permanenza, poiché i suoi allenamenti esaltano e spingono a dare il meglio ognuno di noi.

Infine non dimentico la presenza del team manager Sergio Cheli: la sua voglia di crescita in ambito sportivo mi ha spinto a sposare questo progetto che, sono convinto, porterà al raggiungimento di buoni risultati".