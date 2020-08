Borgo by Night Running 2020. Paluzzi e Katiuscia Nizza Bielli vincono l’ottava edizione della Classica d’Estate

Sabato 22 agosto è andata in scena, nel rispetto delle normative in tema di Covid-19, l’ottava edizione della Borgo by Night Running, km.4,750 di un percorso difficile, ma con scorci e profumo di storia.

Vittoria di Silvio Paluzzi dell’Asd Pam Mondovì Chiusa Pesio in 17.49 su Ghebrehanna Savio del Team Casa della Salute 42.195 in 18.01 e Andrea Aragno dell’Asd Podistica Castagnitese in 18.02

Tra le donne successo di Katiuscia Nizza Bielli del Runners Bergamo in 21.49 su Sara Meloni del Team Endurance Asd in 21.50 e Alice Nava in 23.15

Tra le categorie successi di Federico Piana, Diego Rubagotti, Federico Descalzo, Paolo Panzeri, Gianluigi Bocchio, Elisa Boetto, Astrid Gagliardi, Nella Andronaco e Fernanda Ferrabone.

Come scritto sulla mascherina distribuita prima della gara, Running is Life, perché lo sport è vita e deve diventare una priorità nel nostro Paese.

Un sentito ringraziamento al Comune di Finale Ligure e alla Polizia Locale, alla Croce Verde di Finalborgo e a Finalborgo.it

Grazie agli Sponsor Caffè Giovannacci, Fondocasa, Bar Gelateria Centrale di Finalborgo, Finale Freeride Outdoor Village Camping, Bagni Lido di Borgio Verezzi, Casanova Acque Minerali e Leofrutta di Pietra Ligure.