Il Campomorone SantOlcese sarà sicuramente una delle squadre da tenere sott'occhio, per le formazioni savonesi che nutrono ambizioni di promozione in Serie D.

Ieri la squadra di Pirovano è scesa in campo per la prima amichevole, superando 3-2 il Via dell'acciaio con le reti di Giacomo Gandolfo (doppietta), ex centravanti dell'Alassio, e Riccardo Piacentini, protagonista con le maglie di Albissola e Vado.